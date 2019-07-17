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Газотранспортная система Украины, оставшись без российского газа, приведет соборную к техногенной катастрофе. Об этом заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Он напомнил, что по расчетам специалистов для нормальной работы ГТС необходимо, чтобы через нее проходило 45 млрд куб. топлива, и в настоящий момент не хватает 10 млрд куб.
"С 10 млрд куб система работать не будет – трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города, для того чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа", – пояснил Суслов ситуацию в эфире телеканала NewsOne.
Он призвал новую власть к ответственности при проведении переговоров с Москвой о будущем транзите после 2019 г.
Также эксперт отметил настоятельную необходимость воздерживаться от некорректных, непродуманных заявлений в адрес России.
Ранее о техногенной катастрофе предупреждал нацию и
глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. При этом, он подчеркнул, что украинская компания не допустит, чтобы население страны замерзло в предстоящий зимний сезон, а Киев проиграл Москве в новой газовой войне, и готов нести за это личную ответственность.
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