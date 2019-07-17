Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пустая ГТС Украины обрекает страну на техногенную катастрофу

Фото: www.globallookpress.com
Украинцам пора закупать дрова, уголь и буржуйки

Газотранспортная система Украины, оставшись без российского газа, приведет соборную к техногенной катастрофе. Об этом заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Он напомнил, что по расчетам специалистов для нормальной работы ГТС необходимо, чтобы через нее проходило 45 млрд куб. топлива, и в настоящий момент не хватает 10 млрд куб.

"С 10 млрд куб система работать не будет – трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города, для того чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа", – пояснил Суслов ситуацию в эфире телеканала NewsOne.

Он призвал новую власть к ответственности при проведении переговоров с Москвой о будущем транзите после 2019 г.

Фото: www.globallookpress.com

Также эксперт отметил настоятельную необходимость воздерживаться от некорректных, непродуманных заявлений в адрес России.

Ранее о техногенной катастрофе предупреждал нацию и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. При этом, он подчеркнул, что украинская компания не допустит, чтобы население страны замерзло в предстоящий зимний сезон, а Киев проиграл Москве в новой газовой войне, и готов нести за это личную ответственность.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Москве открыли глаза на напрасное участие России в "Большой семерке"

Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей