Украинцам пора закупать дрова, уголь и буржуйки

Газотранспортная система Украины, оставшись без российского газа, приведет соборную к техногенной катастрофе. Об этом заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Он напомнил, что по расчетам специалистов для нормальной работы ГТС необходимо, чтобы через нее проходило 45 млрд куб. топлива, и в настоящий момент не хватает 10 млрд куб.

"С 10 млрд куб система работать не будет – трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города, для того чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа", – пояснил Суслов ситуацию в эфире телеканала NewsOne.

Он призвал новую власть к ответственности при проведении переговоров с Москвой о будущем транзите после 2019 г.





Также эксперт отметил настоятельную необходимость воздерживаться от некорректных, непродуманных заявлений в адрес России.

Ранее о техногенной катастрофе предупреждал нацию и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. При этом, он подчеркнул, что украинская компания не допустит, чтобы население страны замерзло в предстоящий зимний сезон, а Киев проиграл Москве в новой газовой войне, и готов нести за это личную ответственность.

