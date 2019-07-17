Президент Украины устроил второй за один день скандал

Владимир Зеленский встретился с главой Николаевского областного совета Украины Викторией Москаленко во время визита на судостроительный завод. Местные журналисты тут же выдали своему лидеру, что депутат называла его малороссом. Главе Незалежной это не понравилось, и он принялся ее отчитывать.

Ролики, как Зеленский ругается с Москаленко, распространились по Youtube-каналам. Журналистка поинтересовалась у чиновницы, подала ли та в отставку или критиковала президента в последнее время. На что Зеленский заявил, что не боится критики, но спросил, чем он ей не нравится.

Чиновница же начала оправдываться перед грозным президентом Украины. Она объяснила, что до выборов, состоявшихся в апреле 2019-го, поддерживала действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко. И, как отмечает издание "Царьград", политик грозилась в соцсетях "поднять на вилы" Зеленского и вообще призывала снять его кандидатуру. Однако теперь, по словам Москаленко, она не считает Зеленского малороссом.

"Я думаю, что вы докажете, что не являетесь малороссом, поэтому мы будем работать. Я с 2014 года была против режима Януковича",

- лепетала чиновница.

Москаленко получила жесткий ответ от Зеленского, который, повышая голос, отметил, что Януковича там нет и речь идет о нем:

"То есть тогда я был малороссом, а тут исправился и стал украинцем?"

Президент Незалежной добавил, что теперь главе Николаевского областного совета придется доказывать, что она украинка.

Ранее в тот же день Зеленский устроил перепалку с директором аэропорта в Николаеве Федором Барной. Президент Украины был недоволен тем, что новый терминал аэровокзала не могут достроить из-за нехватки средств и времени.