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"Вернули на место": на Украине отремонтировали памятник маршалу Жукову

Георгий Жуков. Фото: Вайль Григорий/Фотохроника ТАСС
Монумент полностью восстановлен

Харьковчане вернули разрушенный радикалами памятник советской истории. Бюст великого полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова стоит на прежнем месте, отчитался в Facebook глава города Геннадий Кернес.

Чтобы не быть голословным, мэр подтвердил свой текст фотографиями полностью восстановленного памятника. Он, как и прежде, стоит на стеле с именной табличкой с указанием дат рождения и смерти четырежды Героя Советского Союза.

"Как и обещал. Сегодня вернули на место", – коротко написал Кернес. 

Большинство его подписчиков приняли новость с восторгом, поблагодарив руководство Харькова за старания. Лишь отдельные лица заявили: "Це ненадолго".

Напомним, памятник Георгию Жукову был разрушен в начале лета. Вандалы-националисты сослались на закон о декоммунизации. Тогда были заведены два уголовных дела. Градоначальник пообещал отремонтировать бюст за счет пожертвований. 

Ксения АНДРЕЕВА
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