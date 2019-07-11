Монумент полностью восстановлен

Харьковчане вернули разрушенный радикалами памятник советской истории. Бюст великого полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова стоит на прежнем месте, отчитался в Facebook глава города Геннадий Кернес.

Чтобы не быть голословным, мэр подтвердил свой текст фотографиями полностью восстановленного памятника. Он, как и прежде, стоит на стеле с именной табличкой с указанием дат рождения и смерти четырежды Героя Советского Союза.

"Как и обещал. Сегодня вернули на место", – коротко написал Кернес.



Большинство его подписчиков приняли новость с восторгом, поблагодарив руководство Харькова за старания. Лишь отдельные лица заявили: "Це ненадолго".

Напомним, памятник Георгию Жукову был разрушен в начале лета. Вандалы-националисты сослались на закон о декоммунизации. Тогда были заведены два уголовных дела. Градоначальник пообещал отремонтировать бюст за счет пожертвований.