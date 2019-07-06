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"Выгонят, но будет поздно": украинцам предрекли крах из-за упрямства "Нафтогаза"

Фото: www.globallookpress.com
Руководство компании не стремится решить проблемы жителей Незалежной, а думает лишь об ультиматумах и конфликтах

Руководство "Нафтогаза" не в состоянии решить вопрос с продлением контракта на транзит газа из РФ через территорию Незалежной. При этом компания специально разрушила отношения с "Газпромом", чтобы выглядеть "спасителем" в глазах украинцев, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"Известный приём: сперва создать проблему, а затем ее героически решать", -– написал он в Twitter.

Пушков заключил, что боссы "Нафтогаза" не способны ни на что, "кроме ультиматумов и конфликтов" и совсем скоро от них избавятся.

"Хвалятся "победой" в Стокгольмском арбитраже, но ни копейки не получили. В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно и это уже не спасет украинскую ГТС", -– добавил сенатор.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев выступил с заявлением, что  недобор газа угрожает Незалежной техногенной катастрофой.


Андрей ДОВЛАТОВ
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