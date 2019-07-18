Президент Незалежной упорно продолжает копировать российского коллегу

Украина молниеносно реагирует на любые действия северного соседа. На этот раз руководитель Незалежной Владимир Зеленский отзеркалил новое распоряжение российского коллеги.

Как только вышел указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной паспортизации украинцев, первый решил ответить аналогичным законом. Видимо, времени хорошо подумать не было. Пришлось воспользоваться чужой идеей. Впрочем, небольшие отличия в инициативе Зеленского, о которой извещает Офис президента в Facebook, все же есть.

Согласно ей, украинцы из "дружественных стран", а также те, чьи права и свободы нарушаются в своих государствах, смогут получить паспорт Незалежной. Сейчас там запрещается иметь больше одного гражданства, уточняет "Вечерняя Москва", о чем тут же напомнили пользователи соцсети.

"А как можно предоставлять украинское гражданство как второе, если это противоречит Конституции? Дайте гаранту ее прочитать, наконец", – сострил подписчик.

Между тем соответствующий механизм, по соображениям Владимира Александровича, должен разработать МИД страны. Распоряжение же Путина, в Киеве назвали "дополнительным препятствием для деэскалации конфликта в регионе", передает телеканал "360". Хотя Зеленский не стесняется повторять за Владимиром Владимировичем, что еще раз доказывает, что глава РФ является одним из самых авторитетных политиков в мире.

"Теперь осталось полетать на бомбардировщике, поплавать на подводной лодке и прдружиться со стерхами. Упс, подлодки-то у нас нет", – подшутил над Зеленским автор телеграмм-канала "Зрада чи Перемога".

Напомним, накануне президент Путин подписал указ, согласно которому по упрощенной схеме получить российский паспорт может не только население Донбасса, но также украинцы, проживавшие там в апреле 2014 года и переехавшие в Россию.