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Путин упростил для украинцев получение гражданства России

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Стать обладателем паспорта РФ смогут жители Донецкой и Луганской областей Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в упрощенном порядке стать гражданином страны могут не только жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но и те украинцы, которые находятся в России, но проживали на всей территории Донецкой и Луганской области по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно. 

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Обратиться за паспортом РФ, согласно указу, могут: граждане Украины, люди без гражданства, у которых есть разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, а также те, которые имеют удостоверение беженца, "свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом". Помимо жителей двух областей Незалежной на паспорт РФ могут претендовать их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспорта РФ жителями ДНР и ЛНР 24 апреля, чтобы защитить права и свободу людей. После этого не раз возникал вопрос на разных уровнях о необходимости, чтобы этими правами обладали и другие жители Луганской и Донецкой областей. 

В конце июня президент страны пообещал либерализовать для украинцев процесс получения российского гражданства, отметив, что иногда возникают проблемы из-за того, что от людей требуют документы, которые они могут получить только в Незалежной. 

Полина ИВАНОВА
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