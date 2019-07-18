Зеленский "потопит" крейсер "Украина"

Президента убеждают разобрать корабль

Судьбу советского крейсера проекта 1164 "Украина", являющегося "родным братом" флагмана Черноморского флота "Москва, решит новый президент Владимир Зеленский. Корабль, который так и не достроили из-за развала СССР, приговорил к "высшей мере" Петр Порошенко в 2017 году, распорядившись отправить его на лом. Однако реализовать эту затею, судя по всему, предстоит Зеленскому.

Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту начать частичный демонтаж крейсера. Зеленский приехал его посмотреть, и глава военного ведомства ему заявил, что корабль такого класса вообще не нужен Киеву.

"Задачи, которые возложены на данный крейсер – сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких в Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным", – цитирует министра "Сегодня".

По его мнению, сейчас "Украина" находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение просто непригодны к использованию. Детали Полторак предлагает использовать для других кораблей, то есть сделать "Украину" донором.

Стоит отметить, что разобрать на металлолом и детали "Украину" хотят давно. И по мнению экспертов, в том числе российских, это разумное решение, так как проще построить новый корабль с нуля, чем реанимировать заброшенную "Украину", которая простояла четверть века в состоянии 95%-ной готовности.



Однако в стране огромный дефицит больших кораблей, поэтому этот вопрос крайне болезненный. Возможно, Зеленский и станет тем, кто примет волевое решение об уничтожении крейсера, который в составе ВМС Украины мог бы наворотить многое. Но пока президент не решается "убить" корабль.

В 2013 году российские и украинские власти практически договорились о покупке недостроенного корабля за один миллиард рублей. Но события 2014-го года все перечеркнули. Теперь России его точно не продадут. Теоретически "Украину" мог бы приобрести Китай, но пока Пекин интерес к нему не проявлял, так как сам строит уже современные корабли с новым вооружением.