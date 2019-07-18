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Рядом с тюрьмой "Азова" в Мариуполе скрыты массовые захоронения

Фото: www.globallookpress.com
Останки погибших заключенных тайно хоронили рядом с аэропортом

Секретная тюрьма украинского батальона "Азов" в мариупольском аэропорту работала как минимум до осени 2018 года. Погибших заключенных тайно хоронили где-то неподалеку, так что вполне вероятно, что рядом с аэровокзалом имеются массовые захоронения. Об этом рассказал один из выживших заключенных "украинского Гуантанамо".

"Погибших от пыток в аэропорту находили на улицах Мариуполя просто как неопознанные трупы. Их выбрасывали из машины где-нибудь на дороге. Очень много людей пропадало в городе. Там присутствовал запах смерти. Да, трупный запах. Предполагаю, что где-то рядом со зданием аэропорта, если поискать, найдут массовые захоронения",

сообщил в интервью РИА "Новости" житель Донбасса Павел Каракосов, который некоторое время провел в тюрьме.

Каракосова, работавшего таксистом в Мариуполе и передававшего агентурные сведения властям непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), задержали летом 2014 года. Семь дней его пытали в тюрьме батальона "Азов", требуя выдать имена другим агентам, а затем передали Службе безопасности Украины. В декабре 2014 г. его обменяли на украинских заключенных.

По словам пленника, в тюрьме "Азова" применялись методы, принятые в американской тюрьме для военных преступников на базе Гуантанамо. Силовики втыкали иголки под ногти, отпиливали конечности болгаркой, дробили пальцы, зажимая их между рельсов.

Фото: АК/АК

"Распластали лицом вверх человека в виде звезды, тряпку на голову, поливают водой. Ощущение, что тебя топят. Вместе с интенсивным втягиванием воздуха попадают частицы воды, мозг воспринимает это как утопление. У меня во время пыток произошел микроинсульт… Как будто воткнули в голову миллионы иголок", – рассказал Каракосов о пережитом.

По мнению уполномоченной по правам человека ДНР Дарьи Морозовой, тюрьма в аэропорту Мариуполя действует до сих пор. Она подтверждает, что рядом с ней могут быть тайные захоронения останков узников.

"Я не хочу сгущать краски. Но как человек, занимающийся этим с 2014 года, знаю, сколько было видеороликов на ютьюбе и украинских телеканалах с задержанием ребят – и где эти ребята находятся, неизвестно... Пять лет мы очень многих просто найти не можем. Соответственно, есть все основания полагать, что как раз в такие места их и доставляли. Я не исключаю того, что массовые захоронения вблизи таких мест содержания есть и будут", – заявила она.

Андрей ФИЛАТОВ
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