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Полуостров всегда страдал от нехватки качественной воды.
Поэтому без поставок по Северо-Крымскому каналу республике придется свернуть
промышленное производство и сесть за стол переговоров с Киевом. Такое мнение
высказал бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.
"Она (вода) всегда была там отвратительной. Потому что в Северном Крыму всегда была проблема с водой. Для потребностей человека в село можно завезти водовозку, и людям хватит. Но для того, чтобы работал завод "Титан" или бромный завод, или чтобы там выращивали корма для колбасного завода, тогда вода нужна в промышленных объемах",
– заявил экс-чиновник в интервью изданию "Апостроф".
По его словам, Киев не имеет права обеспечивать российским властям процветание крымской экономики. Поэтому о возобновлении подачи воды по перекрытому в 2014 г. не должно быть и речи.
"Сегодня ставим РФ в условия, когда один из ресурсов невозможно восполнить ничем. Россия ничем не может заменить воду Северо-Крымского канала. Единственный выход для них – либо полная деиндустриализация Крыма и прекращение там хозяйственной деятельности на трети территории в полном объеме и еще на трети – сокращение в разы, либо начало переговоров с Украиной, а постепенно – и деоккупация полуострова", – отметил Бабин.
Бывший представитель Петра Порошенко в республике также заявил о том, что подача воды в Крым станет актом поддержки "экономики РФ и милитаризации полуострова". В результате республика превратится в "плацдарм для захвата всей Украины".
Отвечая на аргумент о том, что из-за перекрытия воды страдают простые жители Крыма, которых Киев называет своими гражданами, Бабин признался, что населению республики "пить есть что и без этой (днепровской) воды". Тем самым бывший чиновник констатировал, что распускаемые на Украине слухи о том, что полуостров буквально умирает от жажды, являются вымыслом.
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