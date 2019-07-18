Украина попробует вернуть Крым при помощи воды

Перекрытие канала из Днепра назвали первым шагом к "деоккупации" полуострова

Полуостров всегда страдал от нехватки качественной воды. Поэтому без поставок по Северо-Крымскому каналу республике придется свернуть промышленное производство и сесть за стол переговоров с Киевом. Такое мнение высказал бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.



"Она (вода) всегда была там отвратительной. Потому что в Северном Крыму всегда была проблема с водой. Для потребностей человека в село можно завезти водовозку, и людям хватит. Но для того, чтобы работал завод "Титан" или бромный завод, или чтобы там выращивали корма для колбасного завода, тогда вода нужна в промышленных объемах",

– заявил экс-чиновник в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, Киев не имеет права обеспечивать российским властям процветание крымской экономики. Поэтому о возобновлении подачи воды по перекрытому в 2014 г. не должно быть и речи.

"Сегодня ставим РФ в условия, когда один из ресурсов невозможно восполнить ничем. Россия ничем не может заменить воду Северо-Крымского канала. Единственный выход для них – либо полная деиндустриализация Крыма и прекращение там хозяйственной деятельности на трети территории в полном объеме и еще на трети – сокращение в разы, либо начало переговоров с Украиной, а постепенно – и деоккупация полуострова", – отметил Бабин.

Бывший представитель Петра Порошенко в республике также заявил о том, что подача воды в Крым станет актом поддержки "экономики РФ и милитаризации полуострова". В результате республика превратится в "плацдарм для захвата всей Украины".

Отвечая на аргумент о том, что из-за перекрытия воды страдают простые жители Крыма, которых Киев называет своими гражданами, Бабин признался, что населению республики "пить есть что и без этой (днепровской) воды". Тем самым бывший чиновник констатировал, что распускаемые на Украине слухи о том, что полуостров буквально умирает от жажды, являются вымыслом.