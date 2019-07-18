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Некоторые этнические украинцы, имеющие российский паспорт,
наверняка захотят получить гражданство своей исторической родины. Но точное
количество таких людей никому не известно. Об этом сообщил пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о том, есть ли понимание у Кремля, какое количество людей в РФ воспользуются предложением президента Украины Владимира Зеленского получить паспорт Незалежной, представитель российского лидера ответил отрицательно.
"Этого я вам не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение",
– приводит слова Пескова РИА "Новости".
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что россияне, получившие гражданство другого государства, "все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями".
Ранее Владимир Зеленский поручил МИД Украины разработать механизм предоставления гражданства страны как второго этническим украинцам из "дружественных стран". Паспорта планируется выдавать тем, кто желает "присоединиться к развитию своей исторической родины" и кто столкнулся с нарушением прав человека в родной стране.
Такой шаг стал ответом на инициативу Кремля об упрощенном режиме выдачи паспортов РФ жителям Донбасса, передает телеканал "360". Это "дополнительное препятствие для деэскалации конфликта в регионе", считают в офисе украинского президента.
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