Власти России отказались пересчитывать "потенциальных украинцев"

Некоторые этнические украинцы, имеющие российский паспорт, наверняка захотят получить гражданство своей исторической родины. Но точное количество таких людей никому не известно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



На вопрос о том, есть ли понимание у Кремля, какое количество людей в РФ воспользуются предложением президента Украины Владимира Зеленского получить паспорт Незалежной, представитель российского лидера ответил отрицательно.

"Этого я вам не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение",

– приводит слова Пескова РИА "Новости".

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что россияне, получившие гражданство другого государства, "все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями".

Ранее Владимир Зеленский поручил МИД Украины разработать механизм предоставления гражданства страны как второго этническим украинцам из "дружественных стран". Паспорта планируется выдавать тем, кто желает "присоединиться к развитию своей исторической родины" и кто столкнулся с нарушением прав человека в родной стране.

Такой шаг стал ответом на инициативу Кремля об упрощенном режиме выдачи паспортов РФ жителям Донбасса, передает телеканал "360". Это "дополнительное препятствие для деэскалации конфликта в регионе", считают в офисе украинского президента.