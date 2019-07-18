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Украина и Донбасс устроят большой обмен пленными

Фото: www.globallookpress.com
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Процедура пройдет в кратчайшие сроки

В Минске прошла встреча контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, которая договорилась о новом перемирии, а также об обмене пленными. Незалежная вернет ДНР и ЛНР 208 человек, самопровозглашенные республики Киеву – 69. Об этом на брифинге сообщил представитель украинской стороны Роман Бессмертный.

По его словам, Украина захотела начать процедуру еще 17 июля и предложила соответствующую дату – обмен мог состояться 18 июля, так как идею одобрили представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Но выступили против представители Москвы. Поэтому в итоге договорились провести процедуру правовой очистки",

цитируют Бессмертного РИА Новости.

Помимо этого представители контактной группы обсудили вопрос ремонта моста в Станице Луганской. Переправа является одним из немногих переходов на линии разграничения.

Последний раз Донбасс и Украина вернули друг другу пленных в декабре 2017-го. В июне 2019-го лидеры ДНР и ЛНР проявили жест доброй воли после переговоров с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Денис Пушилин и Леонид Пасечник отдали Украине четверых пленных.

Военная операция Незалежной против самопровозглашенных республик началась в 2014-м. Минская контактная группа приняла три документа, которые были призваны остановить конфликт. Однако между сторонами до сих пор идут перестрелки. Тем не менее трехсторонняя контактная группа на днях согласовала бессрочное перемирие с 21 июля. 

Полина ИВАНОВА
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