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Россию призвали отпустить на свободу всех граждан Украины

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Европарламент припомнил РФ малайзийский "Боинг", украинских моряков и террориста Сенцова

Европарламент на сегодняшнем заседании принял резолюцию с призывом к Москве немедленно отпустить арестованных и приговоренных граждан Украины, в том числе 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, нарушивших на трех судах ВМСУ нашу госграницу осенью 2018 г. в Черном море. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП.

"Депутаты Европарламента призывают российские власти без каких-либо условий и без промедлений отпустить всех граждан Украины, которые были незаконно и без достаточных оснований задержаны, как в России, так и во временно оккупированных территориях Украины", – следует из релиза.

В сообщении отмечается, что речь идет, в том числе, о 24 военнослужащих ВСУ, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года, которым ровно накануне суд в Москве продлил еще на три месяца срок ареста.

Фото: Агентство городских новостей

Помимо этого европарламентарии озаботились судьбой арестованных ранее по подозрению в участии в террористической деятельности крымских татар, задержанных "на Красной площади мирных демонстрантов 10 июля 2019 года, граждан Украины, задержанных по политически мотивированным обвинениям".

По информации телеканала "112", вообще на первом месте в списке значится режиссер Олег Сенцов, приговоренный 25 августа 2015 г. Северо-Кавказским окружным военным судом к 20 годам колонии строгого режима по делу о создании террористического сообщества в Крыму.

Как пишет издание, на заседании ЕП некоторые депутаты довольно резко высказывались в адрес Москвы, "они осуждали российскую агрессию" в Черном море, и призвали "Россию соблюдать решение международного трибунала по морскому праву", который обязал РФ отпустить украинских моряков.

За текст резолюции проголосовали 458 евродепутатов, 80 были против и 89 воздержались. По данным украинского телеканала, большинство из не проголосовавших "за" этот документ, считают необходимым выслушать обе точки зрения, в том числе сторону России. А те, кто поддержали резолюцию, вспоминали годовщину трагедии малайзийского самолета "Боинг" рейса МH17 над Донбассом и поверили результатам следствия, которое пока всю вину на катастрофу взвалило на Москву.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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