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В расследовании о смертельном рейсе МН17 появились новые свидетели

Фото: www.globallookpress.com
Пока США и Украина скрывают данные, обвиняют Россию

В деле о сбитом на Донбассе "Боинге" появились свежие данные.

Новый поворот в расследовании анонсировал глава Совместной следственной группы (ССГ) Вилберт Паулиссен. По его словам, появились новые свидетели, что должно помочь в дальнейшем. Подробностей пока не сообщается. Однако в Нидерландах заявили, что "это обнадеживает", пишет газета NRC. О ходе следствия Паулиссен рассказала семьям погибших.

Российская сторона между тем вновь указала, что пока это разбирательство сложно назвать беспристрастным.

"Призываем Совместную следственную группу сосредоточиться на основной своей задаче – беспристрастном анализе всех имеющихся в ее распоряжении данных для установления истинных причин случившегося и поиске настоящих виновных в этой трагедии",

говорится в заявлении на сайте МИД России.

17 июля 2019 года – пятая годовщина со дня крушения малайзийского "Боинга" под Донецком.

Ранее в Совете ЕС от России потребовали признать вину в случившемся с рейсом МН17.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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