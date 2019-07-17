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В России ответили на призывы европейцев признать вину за крушение МН17

Фото: www.globallookpress.com
Сфабрикованное дело трещит по швам

В годовщину трагедии Совет Евросоюза потребовал от нашей страны сотрудничать со следствием и взять на себя вину за сбитый Boeing 777. Об этом говорится в принятой им декларации.

Помимо громких заявлений о том, что европейцы добиваются правды и намерены восстановить справедливость в деле о крушении МН17, в документе упоминаются и четверо подозреваемых. Евросоюз приветствует возбуждение против них уголовных дел.

Напомним, ранее Совместная следственная группа назвала имена тех, кто якобы доставил ЗРК "Бук" ополченцам в Донбасс. В черный список попали трое россиян: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулато, и гражданин Украины Леонид Харченко.

В России очередные бездоказательные обвинения вызвали волну возмущения. Пользователи соцсетей активно обсуждают призыв Совета ЕС. Так, часть россиян заявила, что призывы к Москве признать вину уже говорят о том, что у следственной группы нет доказательств – на нашу страну откровенно пытаются надавить. Следственной группе припомнили и сомнительную информацию из соцсетей, которую использовали в ходе расследования (орфография и пунктуация сохранены).

"Господа из ЕС!Так вы сами признаёте своим призывом к России признать свою вину,что Россия не виновата.Если бы у вас были железные доказатедьства,вам бы не надо было призывать кого-либо признавать свою вину", "дааа ладно?! неужели за столько лет не смогли сфабриковать сколько-нибудь приличных доказательств? и теперь просят чтобы Россия сама взяла вину на себя :-)))" "Не удивлюсь,если скоро прочитаю такую новость: Совет Европы призвал Россию взять ответственность за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки..." "Было круто, как они отпечатки пальцев по фото из соц сетей прикладывали к "делу". После этого всё остальное уже не важно. ЕС и их "партнэрам" главное не выяснить "правду",, а любой ценой обвинить Россию",

– пишут комментаторы.

Российская сторона неоднократно указывала, что сотрудничает со следствием. Отмечался также и ряд существенных пробелов в расследовании, и его откровенная политизированность. Об этом ранее говорил российский лидер Владимир Путин, подчеркнув, что у нас есть собственная версия трагедии с МН17, пишет РИА Новости. Мнение президента РФ поддержал и малайзийский премьер Мохамад Махатхир.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился пять лет назад, 17 июля, под Донецком, напоминает телеканал "360".  На борту было 298 человек. Не выжил никто.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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