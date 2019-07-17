Подлинность обломков ракеты до сих пор никто не подтвердил

Международные следователи заплатили десятки тысяч долларов за обломки ракеты "Бук", из которой якобы был сбит в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. По непроверенным сведениям, улика была куплена у неизвестных посредников в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).



"Новая газета", не называя источников информации, утверждает, что члены Совместной следственной группы (JIT) приобрели у совершенно посторонних лиц фрагменты зенитного комплекса, которые легли в основу выдвинутых против России обвинений. Точная сумма не называется. При этом особо отмечается, что никто доподлинно не знает, подлинный ли это был вещдок или подделка.

Главы JIT Фред Вестербеке ранее говорил, что международные следователи до сих пор изучают данные о ракете. Тем не менее это не помешало члена следственной группы выдвинуть серьезные обвинения против РФ и потребовать ареста четырех лиц, якобы причастных к пуску ракеты, сбившей Boeing.

Между тем власти Малайзии заявили о недовольстве ходом расследования дела о крушении Boeing 777.

"Мы все еще не знаем, кто несет ответственность за запуск ракеты",

– заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад на заседании, посвященном пятилетней годовщине трагедии (цитируется по изданию Star). Ранее он раскритиковал результаты работы JIT по делу о катастрофе рейса MH17, назвав их политизированными и антироссийскими.

JIT впервые показала обломки "Бука", который якобы сбил самолет, 24 мая прошлого года. По версии международных следователей, этот комплекс был закреплен за 53-й зенитной ракетной бригадой ВС РФ, базирующейся в Курской области. Из России "Бук" якобы перевезли на восток Украины и передали ополченцам. Никаких доказательств JIT не представила, а доводы РФ о том, что ракеты такого типа давно сняты с вооружения российской армии и находятся только на украинской территории, проигнорировала.

В июне этого года следователи предъявили обвинения по делу о крушении рейса MH17 трем россиянам и одному украинцу. Эти люди, полагают расследователи, участвовали в перевозке "Бука" в Донбасс, а также его установке перед авиакатастрофой.

Пассажирский самолет Boeing 777 потерпел крушение в Донецкой области в июле 2014 года. Лайнер выполнял рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. В результате происшествия погибли все находившиеся на борту 298 человек.