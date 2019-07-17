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СБУ арестовала водителя "Бука" по делу о крушении МН17

Фото: www.globallookpress.com
Личность военного установили благодаря таинственному видео

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, якобы перевозившего ЗРК "Бук", из которого, по мнению Киева, сбили "Боинг 777" над Донецком в 2014-м. Об этом на брифинге рассказал замначальника Главного следственного управления (ГСУ) СБ Украины Виталий Маяков.

Он добавил, что водителя удалось опознать благодаря видеозаписи, снятой на телефон. В ролике, как считает СБУ, запечатлен "Бук" на улицах Донецка.

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке",

– заявил Маяков.

Он добавил, что этого человека поймали на подконтрольной Незалежной территории спустя три года, когда тот пытался пересечь границу с Россий. По словам Маякова, водитель отбывает наказание на Украине.

Как передают "Украинские новости" слова замначальника ГСУ СБ Незалежной, сотрудники СБУ также расследуют степень причастности 150 человек к этому преступлению. Маяков также подчеркнул, что ополченцев, которые участвовали в транспортировке ЗРК "Бук", осудят на Украине за терроризм.

На борту "Боинга", который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек, все из них погибли. Международная следственная группа, возглавляемая Нидерландами, а также Украина считают, что Россия причастна к этой авиакатастрофе. Москва не раз предлагала помощь в расследовании и передавала собранную информацию, которую не принимали во внимание. В июне прокурор Нидерландов назвал имена причастных к крушению самолета россиян и одного украинца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не считает следствие и суд голландцев объективными.

"С самого начала Россия предлагала своё участие и совместную работу для определения виновных в этой ужасной трагедии. России такая возможность предоставлена не была, поэтому мы не можем признать в качестве объективных результаты такого следствия без участия нашей страны",

– сказал Песков.

В российском МИДе, передает "Вечерняя Москва", также призвали Нидерланды беспристрастно изучить имеющиеся данные. Так как сейчас качество доказательств следователей говорит о том, что они подгоняют версию к тому, чтобы выставить Россию виноватой. 

Полина ИВАНОВА
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