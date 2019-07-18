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Президент Украины Владимир Зеленский не долго думал, чем ответить на вчерашний указ лидера России Владимира Путина, упростившего получение российских паспортов для всех жителей Донбасса, включая и подконтрольные Киеву территории. Сегодня глава Незалежной предоставил украинское гражданство сразу девятерым иностранцам, в том числе пятерым россиянам.
Соответствующий указ обнародован на сайте президента страны. Напомним, накануне Киев грозился отреагировать на шаг Москвы, но отказался афишировать свои действия. И вот вам здрасьте!
Итак, среди россиян чести носить паспорта с трезубцем получили: Никита Макеев, Андрей Ковниренко, Сергей Гноевой, Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин. О последнем в пресс-релизе указано отдельно.
"К гражданству Украины принят Дмитрий Фомин, который участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков Вооруженных сил Украины в условиях боевых действий", – говорится в сообщении.
Еще удостоились высокой чести носить паспорта Незалежной молдаванин Станислав Гибадулин, грузин Нугзар Канделаки, белорусы Денис Прохоров и Сергей Алексеевич.
Отмечается, что все указанные лица принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. По данным СМИ, облагодетельствованные сегодня паном Зеленским граждане воевали в нацбатальонах запрещенных в РФ "Азов" и "Правом секторе".
Напомним, 17 июля украинский лидер поручил разработать механизм упрощенного получения паспортов для этнических украинцев из "дружественных стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины".
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