Паспорта с трезубцем получили выходцы из бывших республик Советского Союза

Президент Украины Владимир Зеленский не долго думал, чем ответить на вчерашний указ лидера России Владимира Путина, упростившего получение российских паспортов для всех жителей Донбасса, включая и подконтрольные Киеву территории. Сегодня глава Незалежной предоставил украинское гражданство сразу девятерым иностранцам, в том числе пятерым россиянам.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента страны. Напомним, накануне Киев грозился отреагировать на шаг Москвы, но отказался афишировать свои действия. И вот вам здрасьте!

Итак, среди россиян чести носить паспорта с трезубцем получили: Никита Макеев, Андрей Ковниренко, Сергей Гноевой, Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин. О последнем в пресс-релизе указано отдельно.

"К гражданству Украины принят Дмитрий Фомин, который участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков Вооруженных сил Украины в условиях боевых действий", – говорится в сообщении.

Еще удостоились высокой чести носить паспорта Незалежной молдаванин Станислав Гибадулин, грузин Нугзар Канделаки, белорусы Денис Прохоров и Сергей Алексеевич.

Отмечается, что все указанные лица принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. По данным СМИ, облагодетельствованные сегодня паном Зеленским граждане воевали в нацбатальонах запрещенных в РФ "Азов" и "Правом секторе".

Напомним, 17 июля украинский лидер поручил разработать механизм упрощенного получения паспортов для этнических украинцев из "дружественных стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины".

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает второго гражданства, посему те, кто воспользуются такой возможностью, все равно останутся гражданами России с соответствующими правами и обязанностями.

