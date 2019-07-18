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Россия сохранит транзит газа через Украину на определенных условиях

Фото: www.globallookpress.com
МИД РФ донес до Берлина свою точку зрения на волнующий Киев вопрос

Москва согласна решить вопрос сохранения маршрута поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины после 2019 г., но на экономически выгодных условиях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместном брифинге со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

"Россия готова договариваться о сохранении поставок по украинскому маршруту, открыта к достижению договоренностей по этому вопросу на экономически обоснованных и реализуемых на практике условий", – цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее сегодня немецкая газета Rheinische Post опубликовала интервью с главой МИД РФ в преддверии его визита в ФРГ. В нем Лавров, защищая строительство газопровода "Северный поток-2", заметил, что он является исключительно коммерческим проектом, направленным, в том числе, на укрепление энергобезопасности Европы и снижение цен на голубое топливо для европейцев.

На днях экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил общественность, что ежели оставить полупустой трубу украинской ГТС, то в стране может случиться техногенная катастрофа, а газа могут лишиться целые города в предстоящий зимний сезон.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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