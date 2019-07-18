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Зеленского упрекнули в бездействии на международной арене

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСтали известны подробности встречи Зеленского с Трампом
За действующего лидера нации за рубежом отдувается предыдущий

Президент Украины Владимир Зеленский обменялся в соцсети критическими репликами с украинским блогером Романом Москалем, поставившему на вид главе государства тот факт, что его предшественник Петр Порошенко выполняет за экс-комика всю работу в сфере международной политики.

Украинцы пободались после того, как явный порохобот Москаль написал в Twitter о личном присутствии "шоколадного короля" в Европарламенте во время принятия антироссийской резолюции, призывающей Москву освободить всех арестованных в РФ граждан Незалежной. Блогер недоумевает, почему в этот момент  там отсутствует глава государства.

"Когда команда действующего президента Украины Зеленского некомпетентна в вопросах международной политики, или сознательно вредит интересам Украины на международной арене, защищать ее интересы вынужден прошлый президент Порошенко", – написал Москаль.

Лидер нации ответил несколько хамовато: "Да ты что, это же надо".


Блогер указал Зеленскому на неуважительный тон общения с незнакомыми людьми.

""Ты" – культура так и прет изо всех щелей", – решил поучить хороший манерам критик.

К разговору тут же присоединились поклонники как Порошенко, так и Зеленского, забросав друг друга нецензурной бранью. Однако Владимир Александрович больше на связь не вышел.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Ранее сам Петр Алексеевич, чья партия "Европейская солидарность" сражается за электорат, чтобы пройти в Верховную раду (внеочередные выборы пройдут уже 21 июля), разместил у себя в Сети победоносный снимок – принятие антироссийской резолюции. На нем мы видим экс-президента где-то на галерке ЕП, стоя аплодирующего решению евродепутатов.


Кроме вполне понятных благодарственных слов от фанатов хозяина "Рошена", нашлись и его недоброжелатели, интересовавшиеся, что он в Страсбурге делает и почему до сих пор не под арестом. В комментариях сохранены пунктуация и орфография оригиналов:

"Это ложе для прессы? В качестве кого вы присутствовали там?", "Журналист 5 канала", "В качестве коррупционера который придумал отмазку чтобы не идти на допрос в ДБР", "Ай позорище", "Петя иди на допит", "Вопрос почему этот экс харант до сих пор на свободе? Суммарный срок по его преступлениям потянет на пару – тройку пожизненных)))) Мало того, что это *** на свободе оно ещё тратит скудный бюджет Украины, оставшийся после паскудного правления экс харанта", "Ни дня без повода! Седня знову в дым)))", "Опять он своей пидтримкой трясет, бесстыдник!!!"

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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