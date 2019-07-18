Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Стали известны подробности встречи Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСозрели: Киев готов на переговоры с Москвой по транзиту газа
Лидеры США и Украины познакомятся в Польше

Владимир Зеленский хочет провести переговоры с Дональдом Трампом как можно скорее. У лидера Украины, как сообщают источники в правительственных кругах Польши, появилась такая возможность. Глава Белого дома приедет в эту страну на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй Мировой войны.

Об этом рассказало издание Rzeczpospolita, отметив, что Трамп будет находиться в Польше 31 августа и 1 сентября, а Зеленский якобы – 1 и 2 числа первого месяца осени. Поэтому авторы издания предположили, что президенты Украины и США познакомятся в начале сентября.

Однако украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на "Интерфакс-Украину" неожиданно пришло к выводу, что встреча, скорее всего, состоится в конце лета, то есть 31 числа. Польский вице-премьер Яцек Сасин якобы уже подтвердил, что главы государств приедут в его страну.

Зеленский также встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а Трамп пообщается с американскими военными, которые находятся там в рамках работы НАТО.

При этом замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко говорил о том, что Зеленский хочет встретиться с Трампом до конца лета и в США. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Это война": россиян отказались пускать в Америку

Вашингтон не выдает визы нашим гражданам и обижается, когда Москва отвечает тем же

Венгры отхватили кусок Украины

Крупнейший регион Незалежной - Закарпатье причислили к владениям европейских соседей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей