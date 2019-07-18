Стали известны подробности встречи Зеленского с Трампом

Лидеры США и Украины познакомятся в Польше

Владимир Зеленский хочет провести переговоры с Дональдом Трампом как можно скорее. У лидера Украины, как сообщают источники в правительственных кругах Польши, появилась такая возможность. Глава Белого дома приедет в эту страну на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй Мировой войны.

Об этом рассказало издание Rzeczpospolita, отметив, что Трамп будет находиться в Польше 31 августа и 1 сентября, а Зеленский якобы – 1 и 2 числа первого месяца осени. Поэтому авторы издания предположили, что президенты Украины и США познакомятся в начале сентября.

Однако украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на "Интерфакс-Украину" неожиданно пришло к выводу, что встреча, скорее всего, состоится в конце лета, то есть 31 числа. Польский вице-премьер Яцек Сасин якобы уже подтвердил, что главы государств приедут в его страну.

Зеленский также встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а Трамп пообщается с американскими военными, которые находятся там в рамках работы НАТО.

При этом замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко говорил о том, что Зеленский хочет встретиться с Трампом до конца лета и в США.