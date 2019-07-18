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Киев готов на переговоры с Москвой по транзиту газа

Фото: www.globallookpress.com
"Нафтогаз" может хоть завтра решить глобальную проблему

"Нафтогаз" выразил готовность к переговорному процессу с российской стороной по транзиту нашего газа в Европу по ГТС Украины. Так прокомментировал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко сегодняшнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова вести диалог с Киевом по данному вопросу, но на экономически выгодных условиях.

Пан Витренко сообщил, что на последней трехсторонней встрече вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович "предложил вариант, который соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита".

"Мы с этим вариантом согласны. Если российская сторона тоже согласна, то можем хоть прямо сейчас начать работать над договорами по реализации этого варианта на практике", – написал представитель "Нафтогаза" в Facebook в четверг, 18 июля.

Он отметил, что это должно быть операторское соглашение относительно мощностей объемом 90 млрд куб ежегодно, и договор о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд куб ежегодно в среднем в течение 10 лет.

"Все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть по их экономической обоснованности не должно быть сомнений. Если российская сторона не согласна с вариантом Шефчовича, то было бы интересно услышать почему, и также услышать встречное предложение", – подчеркнул пан Витренко.

По его мнению, затягивание времени, "не в интересах ни одной из сторон". И добавил, что не надо ждать до сентября, можно уже сейчас садиться за стол переговоров, чтобы успеть все нюансы определить до очередной трехсторонней встречи между Украиной, Россией и ЕС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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