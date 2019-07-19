Украинцы, по их мнению, предлагают взаимовыгодный обмен

Не прошло и дня после требований выдать своих моряков, как Незалежная снова начала препираться.

В Киеве хотят обменять российского журналиста Кирилла Вышинского на террориста Олега Сенцова. По заверению пресс-секретаря президента Незалежной Юлии Мендель, данное предложение, с которым выступила украинка в ответ на заявление своего коллеги из РФ Дмитрия Пескова, является взаимовыгодным.

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова", – призвала Мендель со своей страницы в Facebook.

Она уточнила, что процедуру следует произвести одновременно. Однако справедливый, по мнению Киева, обмен, в России не поддержали. "Неравноценно", – хором заключили пользователи рунета. (Орфография и пунктуация авторские).

"Террориста на журналиста? а лицо не треснет?", "То есть – террориста на журналиста? Не хилый обмен!!!", "Может они потребуют еще выпустить осужденного на пожизненное заключение серийного маньяка? Вот как их называть людьми, когда они приравнивают журналиста с террористом готовившем теракт, где по его планом погибло бы много невинных", – возмутились читатели РИА "Новости".



Сегодня состоится суд над Кириллом Вышинским. Заседание было перенесено с понедельника. Журналиста обвиняют в госизмене. В России полагают, что Вышинский задержан по политическим мотивам.

Его "взяли в заложники", уверен телеведущий Владимир Соловьев. Он освежил в памяти подписчиков своего телеграмм-канала историю Кирилла, отметив, что его коллеге еще не предъявлено обвинение, тогда как Сенцов уже осужден.

"То есть незамутненный разум администрации Зеленского даже не способен осознать, что они предлагают, – развел руками Соловьев, добавив. – И как после этого следует относиться к Украинской власти, которая по сути действует террористическими методами".

Олег Сенцов отбывает наказание в России как организатор терактов в Крыму. За подготовку массовых убийств в Ялте, Симферополе и Севастополе ему присудили 20 лет тюрьмы, передает "URA.RU".

Кирилла Вышинского взяли под стражу в мае прошлого года, напоминает телеканал "360". Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.