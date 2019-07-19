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Украина отказалась от перемирия в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
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Мир настанет после "экономического коллапса" в России, утверждают в Незалежной

Киев искренне убежден в том, что Россия не собирается мириться с Украиной и урегулировать донбасский конфликт цивилизованным путем. Поэтому украинские чиновники отказываются верить в установление перемирия на востоке страны. Это подтверждают слова заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгия Туки.

На вопрос журналистов, верит ли он в прекращение огня, чиновник ответил "Хотелось бы верить, но веры нет", передает издание "Обозреватель"

"Никаких знаковых решений в изменении позиции России я не вижу, а горький опыт свидетельствует о том, что этих перемирий было уже около двух десятков",

– пояснил Тука свою точку зрения.

 Фото: Александр Щербак/ТАСС 

Поводом для оптимизма в Киеве, по словам замминистра, могло бы стать "стремительное ухудшение экономического положения в России – если бы она оказалась перед лицом экономического коллапса". Очевидно, по его логике, только в этом случае Москва бы захотела уладить донбасский конфликт мирным путем.

"Если называть вещи своими именами, сейчас имеет место успех российской политики по деблокированию и десанкционированию. В ПАСЕ их вернули, идет активное обсуждение отмены санкций. Я думаю, они чувствуют себя на коне, и причин для изменения их позиции я не вижу. В эту же позицию укладывается и расширение зоны паспортизации", – подчеркнул замминистра.

Тем самым чиновник скептически оценил итоги встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля, на которой были согласованы условия нового перемирия в Донбассе. В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

Андрей ФИЛАТОВ
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