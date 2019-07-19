Киев требует безоговорочного освобождения нарушителей границы

Возможность обмена задержанных в Керченском проливе военнослужащих из Незалежной на российских граждан не рассматривается Киевом. Об этом журналистам заявил президент страны Владимир Зеленский.



"Мы не говорим про обмен наших моряков. Моряков нам должны вернуть",

– приводит слова украинского лидера ТАСС.

В Москве пока что не ответили на требование Зеленского, отметив, что работа в этом направлении ведется.

"Мы уделяем должное внимание урегулированию ситуации с украинскими моряками. Эту тему 11 июля обсуждали по телефону президенты России и Украины. Работа продолжается", – заявил РИА "Новости" замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Ранее он говорил, что Россия и Украина обсуждают именно вопрос обмена задержанных военнослужащих.

Вступая в мае на пост президента страны, Зеленский заявил о том, что возвращение украинских моряков на родину станет для него первостепенной задачей. Позже он сказал, что если Россия отпустит задержанных военных, это будет сигналом о ее готовности урегулировать отношения с Украиной и может стать шагом к "разблокированию переговоров" и решению проблемы "цивилизованным способом", напоминает телеканал "360".





В июне МИД России направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения арестованных моряков. Однако украинское дипломатическое ведомство отвергло все предложения Москвы на этот счет. Президент страны Владимир Зеленский резко раскритиковал главу МИДа Павла Климкина за подобный демарш, так как, по его словам, не знал о выработке решения, а об ответе Украины "прочитал в интернете".

Девятого июля стало известно, что следствие по делу украинских моряков завершено. Им всем предъявили обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). Спустя неделю Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста задержанным еще на три месяца.