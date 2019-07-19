В офисах компаний бывшего президента проводятся обыски

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками в элитный спортивный клуб "Пятый элемент", а также на автомобильное предприятие "Богдан Моторс" в Киеве. Эти компании связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.



"Следственные действия санкционированы и проводятся в ходе расследования растраты государственной собственности в особо крупных размерах должностными лицами Министерства обороны Украины и Генштаба ВСУ, которые в 2015-2018 гг., по версии следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и совершили его покупку по завышенным ценам",

– говорится на странице ведомства в Facebook.

По сообщению "Украинских новостей", молодые люди спортивного телосложения (именуемые на Украине "титушками") пытаются помешать обыскам, прикрываясь тем, что в здании находится приемная депутата Верховной рады, сына экс-президента страны Алексея Порошенко.

Детективы НАБУ пытаются провести обыски еще в одном помещении в том же здании, однако представители спортклуба не пускают сотрудников антикоррупционного ведомства, заявляя, что там находится почетное консульство Сейшельских островов.

Издание "Вести" указывает на то, что Сейшелы – популярная у местных олигархов офшорная зона. Почетное консульство республики неслучайно находится в помещении спортклуба "Пятый элемент", который принадлежит бывшему президенту. Генеральный консул Сейшел – сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бизнес-партнера Порошенко и совладельца корпорации "Богдан" Игоря Гладковского. Этого человека подозревают в причастности к коррупционным преступлениям в оборонной сфере.

После ухода Петра Порошенко с президентского поста против него и его команды было заведено более десяти уголовных дел. По некоторым отставной политик проходит основным фигурантом, по части – свидетелем, сообщает РИА "Новости".