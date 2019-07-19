Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Фирмами Порошенко заинтересовались борцы с коррупцией

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В офисах компаний бывшего президента проводятся обыски

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками в элитный спортивный клуб "Пятый элемент", а также на автомобильное предприятие "Богдан Моторс" в Киеве. Эти компании связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

"Следственные действия санкционированы и проводятся в ходе расследования растраты государственной собственности в особо крупных размерах должностными лицами Министерства обороны Украины и Генштаба ВСУ, которые в 2015-2018 гг., по версии следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и совершили его покупку по завышенным ценам",

говорится на странице ведомства в Facebook.

По сообщению "Украинских новостей", молодые люди спортивного телосложения (именуемые на Украине "титушками") пытаются помешать обыскам, прикрываясь тем, что в здании находится приемная депутата Верховной рады, сына экс-президента страны Алексея Порошенко.

Фото: www.globallookpress.com

Детективы НАБУ пытаются провести обыски еще в одном помещении в том же здании, однако представители спортклуба не пускают сотрудников антикоррупционного ведомства, заявляя, что там находится почетное консульство Сейшельских островов.

Издание "Вести" указывает на то, что Сейшелы – популярная у местных олигархов офшорная зона. Почетное консульство республики неслучайно находится в помещении спортклуба "Пятый элемент", который принадлежит бывшему президенту. Генеральный консул Сейшел – сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бизнес-партнера Порошенко и совладельца корпорации "Богдан" Игоря Гладковского. Этого человека подозревают в причастности к коррупционным преступлениям в оборонной сфере.

После ухода Петра Порошенко с президентского поста против него и его команды было заведено более десяти уголовных дел. По некоторым отставной политик проходит основным фигурантом, по части – свидетелем, сообщает РИА "Новости".

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Задымился самолет: раскрыты подробности о пострадавших в Шереметьеве

Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам

Зуб за зуб: американцы придумали новую подлость на фоне конфликта в Керченском проливе

Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей