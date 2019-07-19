Цена вопроса 2,6 миллиарда долларов

Апелляционный суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили жалобу "Газпрома" в рамках спора с "Нафтогазом" о принудительном взыскании $2,6 млрд с российского монополиста.

Как следует из сообщения пресс-службы украинской компании,суд Амстердама вынес данный вердикт еще 8 июля.

"Кроме того, в тот же день, решение в пользу "Нафтогаза" принял Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража", – говорится в заявлении.

Иных подробностей "Нафтогаз" не привел.





Напомним, в конце февраля 2018 г. Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования украинской НАК к "Газпрому" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через территорию Незалежной. Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены нашим концерном, однако "Газпром" не выполняет судебный вердикт.

"Нафтогаз" пытается в принудительном порядке взыскать $2,56 млрд путем ареста счетов российского монополиста в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, отмечает "ЦарьГрад". В ответ "Газпром" подал апелляции в суды соответствующих государств. Основное судебное заседание по этому делу запланировано на октябрь текущего года в апелляционном суде округа Свеа в Швеции.

