Журналист не согласен на рокировку с Сенцовым

В Подольском районном суде Киева прошло заседание по делу главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Во время суда он заявил, что не хочет, чтобы его обменивали на украинца Олега Сенцова.

"Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять",

– цитирует Вышинского ТАСС.

Он также добавил, что будет и дальше работать по профессии, если Незалежная его отпустит. Журналист также попросил суд освободить его из-под стражи под личное обязательство. С такой же просьбой – о замене меры пресечения – выступила его защита.

Однако суд, как передают РИА Новости, оставил Вышинского под стражей 19 сентября.

Ранее на Украине предложили России обменять Вышинского на осужденного за терроризм Сенцова. С такой же идеей выступил президент Незалежной Владимир Зеленский, но россияне посчитали, что это неравнозначно.