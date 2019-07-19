В Киеве осознали необходимость идти на компромиссы с ДНР и ЛНР

Украинские власти не смогут вернуть Донбасс, если и дальше будут навязывать жителям мятежного края украинский язык. Лучше подождать – мова и так "генетически закрепится" на Востоке Незалежной. Об этом заявил первый помощник лидера нации Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Так он прокомментировал предложение главы Офиса президента Андрея Богдана позволить Донецку и Луганску говорить на русском языке. По мнению Шефира, сейчас в стране началась спекуляция на данную тему.

"Этот вопрос разъединяет страну. Сейчас в садиках и школах дети говорят на украинском языке. В будущем это генетически закрепится. Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина – на украинском", – сказал он в интервью LB.ua.

Первый помощник главы государства считает, что Киев не сможет возвратить Донбасс, заставляя его жителей говорить на мове.

"Не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью. При том что украинский язык – единственный государственный", – подчеркнул Шефир.

Ранее он выразил убеждение, что команда Зеленского разморозила минские переговоры, заметив, что Киев близок к диалогу с Москвой по разрешению ситуации в Донбассе.

Что касается языковой тематики, введенный в действие с 16 июля закон о языке резко раскритиковали в Совбезе ООН, указав Киеву на его обязательства учитывать права нацменьшинств. Украинским властям рекомендовали "без каких-либо проволочек" разработать другой документ, защищающий права национальных меньшинств, в том числе, по языку.

