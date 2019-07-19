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Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что его Офис перестает общаться с спикером нынешней Верховной радой Андреем Парубием, а будет говорить "уже с другим парламентом", т.е. после внеочередных выборов, которые пройдут уже 21 июля. Так глава государства прокомментировал повторный отказ председателя депутатского корпуса созвать внеочередное заседание парламента по его просьбе.
"Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером этой Верховной рады я больше не вижу... После его последнего ответа я больше не вижу никакого смысла продолжать разговор", – цитирует Liga.net лидера нации.
Он напомнил, что ранее предлагал убрать мажоритарщиков и снизить проходной барьер до 3%.
"К сожалению, много новых партий не сможет пройти барьер 5% именно из-за господина Парубия, большой ему привет", – добавил пан Зеленский.
Пока еще председатель Рады отреагировал на критику незамедлительно, отметив актерское прошлое президента. По его мнению, инициативы Владимира Александровича насчет внеочередного заседания парламента связаны с предвыборным угаром его партии "Слуга народа".
"Послезавтра выборы. И уже весь запал для сессии завершился, весь запал исчерпался. Нужно было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная рада Украины – не "Квартал", не КВН, это наивысший законодательный орган государства", – сказал пан Парубий на брифинге в пятницу, 19 июля.
По его словам, парламент не станет участвовать "в каких-либо сомнительных незаконных шоу", пишет "Интерфакс-Украина".
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