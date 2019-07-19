Председатель уходящего парламента напомнил главе государства, что тут ему не "Квартал" и не КВН

Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что его Офис перестает общаться с спикером нынешней Верховной радой Андреем Парубием, а будет говорить "уже с другим парламентом", т.е. после внеочередных выборов, которые пройдут уже 21 июля. Так глава государства прокомментировал повторный отказ председателя депутатского корпуса созвать внеочередное заседание парламента по его просьбе.

"Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером этой Верховной рады я больше не вижу... После его последнего ответа я больше не вижу никакого смысла продолжать разговор", – цитирует Liga.net лидера нации.

Он напомнил, что ранее предлагал убрать мажоритарщиков и снизить проходной барьер до 3%.





"К сожалению, много новых партий не сможет пройти барьер 5% именно из-за господина Парубия, большой ему привет", – добавил пан Зеленский.

Пока еще председатель Рады отреагировал на критику незамедлительно, отметив актерское прошлое президента. По его мнению, инициативы Владимира Александровича насчет внеочередного заседания парламента связаны с предвыборным угаром его партии "Слуга народа".

"Послезавтра выборы. И уже весь запал для сессии завершился, весь запал исчерпался. Нужно было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная рада Украины – не "Квартал", не КВН, это наивысший законодательный орган государства", – сказал пан Парубий на брифинге в пятницу, 19 июля.

По его словам, парламент не станет участвовать "в каких-либо сомнительных незаконных шоу", пишет "Интерфакс-Украина".