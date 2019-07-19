Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский обиделся на спикера Рады и послал ему прощальный привет

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеАтака Киева на Крым и Донбасс прикончит украинскую армию
Председатель уходящего парламента напомнил главе государства, что тут ему не "Квартал" и не КВН

Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что его Офис перестает общаться с спикером нынешней Верховной радой Андреем Парубием, а будет говорить "уже с другим парламентом", т.е. после внеочередных выборов, которые пройдут уже 21 июля. Так глава государства прокомментировал повторный отказ председателя депутатского корпуса созвать внеочередное заседание парламента по его просьбе.

"Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером этой Верховной рады я больше не вижу... После его последнего ответа я больше не вижу никакого смысла продолжать разговор", – цитирует Liga.net лидера нации.

Он напомнил, что ранее предлагал убрать мажоритарщиков и снизить проходной барьер до 3%.

Андрей Парубий. Фото: www.globallookpress.com

"К сожалению, много новых партий не сможет пройти барьер 5% именно из-за господина Парубия, большой ему привет", – добавил пан Зеленский.

Пока еще председатель Рады отреагировал на критику незамедлительно, отметив актерское прошлое президента. По его мнению, инициативы Владимира Александровича насчет внеочередного заседания парламента связаны с предвыборным угаром его партии "Слуга народа".

"Послезавтра выборы. И уже весь запал для сессии завершился, весь запал исчерпался. Нужно было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная рада Украины – не "Квартал", не КВН, это наивысший законодательный орган государства", – сказал пан Парубий на брифинге в пятницу, 19 июля.

По его словам, парламент не станет участвовать "в каких-либо сомнительных незаконных шоу", пишет "Интерфакс-Украина".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Задымился самолет: раскрыты подробности о пострадавших в Шереметьеве

Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам

Зуб за зуб: американцы придумали новую подлость на фоне конфликта в Керченском проливе

Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей