Зеленский не решится на крайние вооруженные меры

Вооруженные силы Украины потерпят сокрушительное поражение, если армии будет отдан приказ атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР или Крым. С таким мнение выступил советник президента страны Владимира Зеленского Никита Потураев.

"Дело не в том, будем ли мы воевать за Донбасс или даже за Крым, а в том, что мы должны быть готовы к любому варианту развития событий", – заявил он в интервью изданию "Цензор.нет".

Журналист задал ему уточняющий вопрос, готов ли Зеленский отдать приказ о наступлении. По мнению чиновника, в настоящий момент этого делать нельзя.

"Это – уничтожить армию", – заметил он.

Одновременно советник подчеркнул, что глава государства имеет право приказать начать боевые действия, если это потребуется.

"Володя… Владимир Зеленский, президент Украины – человек очень решительный", – залепетал Потураев.

При этом украинец убежден, что Украина ведет войну с Россией уже давно.

