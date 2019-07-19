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"Дичь квартальная": взволнованного Зеленского обматерили после стычки с министром обороны

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Офис президента Украины уже попытался оправдать своего лидера

В Сети распространилось видео, как Владимир Зеленский якобы толкает в сторону министра обороны Незалежной Степана Полторака. Интернет-пользователи были шокированы поведением лидера украинцев, а заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что ничего подобного не было.

О происшествии написало украинское издание "Обозреватель", которое отмечало, что сначала Зеленский просто разговаривал с Полтараком, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и неизвестным мужчиной. После этого, как отмечает агентство РИА ФАН, глава Украины делает резкое движение рукой, а министр обороны отступает. Несмотря на инцидент, президент Незалежной и министр продолжили беседу в дружественном тоне, как видно из ролика, появившегося в Youtube.

"Почему генерал не дал сдачи?", "Молдца президент! Отмахивайтесь от чертей. Пусть в аду горит ворье", "Девочки чуть не подрались!", "Какой дерзкий", "Зеля как всегда перекрытый, по накурке своих министров не узнаёт", "Высокие, высокие отношения", "Высокие, высокие отношения", "Скоморох во дворянстве!", "Дичь квартальная", – комментируют видео пользователи Сети.

При этом, как передают "Украинские новости", Рябошапка сообщил, что был свидетелем этой ситуации.

"Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел. Мы говорили о срочном звонке, и президент попросил Степана Полторака подождать. И все", – сказал политик.

Сам Полторак же заявил журналисту Юрию Бутусову, что Зеленский его не толкал, а попросил о "секундочке", чтобы наедине поговорить со своими представителями. 

Полина ИВАНОВА
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