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В Сети распространилось видео, как Владимир Зеленский якобы толкает в сторону министра обороны Незалежной Степана Полторака. Интернет-пользователи были шокированы поведением лидера украинцев, а заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что ничего подобного не было.
О происшествии написало украинское издание "Обозреватель", которое отмечало, что сначала Зеленский просто разговаривал с Полтараком, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и неизвестным мужчиной. После этого, как отмечает агентство РИА ФАН, глава Украины делает резкое движение рукой, а министр обороны отступает. Несмотря на инцидент, президент Незалежной и министр продолжили беседу в дружественном тоне, как видно из ролика, появившегося в Youtube.
"Почему генерал не дал сдачи?", "Молдца президент! Отмахивайтесь от чертей. Пусть в аду горит ворье", "Девочки чуть не подрались!", "Какой дерзкий", "Зеля как всегда перекрытый, по накурке своих министров не узнаёт", "Высокие, высокие отношения", "Высокие, высокие отношения", "Скоморох во дворянстве!", "Дичь квартальная", – комментируют видео пользователи Сети.
При этом, как передают "Украинские новости", Рябошапка сообщил, что был свидетелем этой ситуации.
"Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел. Мы говорили о срочном звонке, и президент попросил Степана Полторака подождать. И все", – сказал политик.
Сам Полторак же заявил журналисту Юрию Бутусову, что Зеленский его не толкал, а попросил о "секундочке", чтобы наедине поговорить со своими представителями.
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