Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина обвинила Россию в желании захватить весь Донбасс

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
Москва якобы предложила европейцам и американцам устроить федерализацию Незалежной

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил о том, что упрощенный порядок получения паспортов для всех жителей Донбасса Россия ввела не просто так накануне выборов в Верховную раду. По мнению политика, Москва заявила Западу, что разделять сферы влияния на Украине надо на условиях РФ.

"Это послание очень простое: ''Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать по меньшей мере весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния",

– написал Климкин на своей странице в Facebook.

Министр считает, что Запад может одобрить "идею" России, поэтому Украина должна сделать все, чтобы этого не допустить. Для этого Незалежной, по словам Климкина, нужно стратегически и доверительно взаимодействовать с "друзьями и партнерами".

"И видение стратегии должны предоставить мы. До того, как сценарий начнет навязывать Россия", – добавил политик.

Как отмечает издание "СвободнаяПресса", Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской областей Украины до 2014-го могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства. В апреле президент России издал указ, который касался лишь жителей ДНР и ЛНР. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Задымился самолет: раскрыты подробности о пострадавших в Шереметьеве

Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам

Зуб за зуб: американцы придумали новую подлость на фоне конфликта в Керченском проливе

Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей