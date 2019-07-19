Москва якобы предложила европейцам и американцам устроить федерализацию Незалежной

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил о том, что упрощенный порядок получения паспортов для всех жителей Донбасса Россия ввела не просто так накануне выборов в Верховную раду. По мнению политика, Москва заявила Западу, что разделять сферы влияния на Украине надо на условиях РФ.

"Это послание очень простое: ''Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать по меньшей мере весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния",

– написал Климкин на своей странице в Facebook.

Министр считает, что Запад может одобрить "идею" России, поэтому Украина должна сделать все, чтобы этого не допустить. Для этого Незалежной, по словам Климкина, нужно стратегически и доверительно взаимодействовать с "друзьями и партнерами".

"И видение стратегии должны предоставить мы. До того, как сценарий начнет навязывать Россия", – добавил политик.

Как отмечает издание "СвободнаяПресса", Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской областей Украины до 2014-го могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства. В апреле президент России издал указ, который касался лишь жителей ДНР и ЛНР.