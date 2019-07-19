Нибиру
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
- Нибиру сотрет Новосибирск с лица земли
- Труп на Луне: американцы прошли мимо мертвого гуманоида
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил о том, что упрощенный порядок получения паспортов для всех жителей Донбасса Россия ввела не просто так накануне выборов в Верховную раду. По мнению политика, Москва заявила Западу, что разделять сферы влияния на Украине надо на условиях РФ.
"Это послание очень простое: ''Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать по меньшей мере весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния",
– написал Климкин на своей странице в Facebook.
Министр считает, что Запад может одобрить "идею" России, поэтому Украина должна сделать все, чтобы этого не допустить. Для этого Незалежной, по словам Климкина, нужно стратегически и доверительно взаимодействовать с "друзьями и партнерами".
"И видение стратегии должны предоставить мы. До того, как сценарий начнет навязывать Россия", – добавил политик.
Как отмечает издание "СвободнаяПресса", Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской областей Украины до 2014-го могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства. В апреле президент России издал указ, который касался лишь жителей ДНР и ЛНР.
Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам
Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков