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Украинские патриоты предчувствуют гражданскую войну из-за Зеленского

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Кто там власть?": украинцы потеряли президента
Атошники после победы комика "бухают" и "углубляются в депрессию"

Украина под руководством шестого президента страны Владимира Зеленского очутилась на пороге пророссийского реванша, который может довести соборную до гражданской войны. А значит украинским патриотам необходимо объединяться, чтобы вместе противостоять силам, играющим на руку Кремля. С таким программным заявлением выступила участница вооруженного подавления постмайданным Киевом мятежных сил в Донбассе командир медицинского батальона "Госпитальеры", а ныне кандидат в депутаты от порошенковской "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.

"После того, как прошли президентские выборы и я узнала, что Зеленский выиграл, часть из нас пошла просто бухать, часть сидела в ауте, ведь это просто непостижимо, куда мы докатились! Я тоже сижу в ауте, через три часа все больше углубляюсь в депрессию", – поведала она в интервью "Новинарні".

Девушка осознала, что ей срочно нужно идти в Верховную раду и становиться в оппозицию действующей власти.

То, что к руководству страны пришли реваншисты, волонтер поняла, связав нынешнее отношение к народу команды Зе и выступления его "Квартала 95" в довыборный период, где "издевались над Украиной, над людьми с инвалидностью, над произношением (спикера Рады Андрея) Парубия, и эти все вещи".

Фото: www.globallookpress.com

По ее словам, такое поведение является позором для страны и вообще опасно.

"Честно говоря, у нас может и гражданская война реально начаться с таким успехом. Идет реванш, отменяются результаты декоммунизации, возвращаются политики (экс-президента Виктора) Януковича, происходят такие назначения", – возмутилась Зинкевич.

В качестве опасных примеров для жизнестойкости государства она припомнила спич пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, обвинившей ВСУ в обстреле садиков и школ в Донбассе, а также заявление самого лидера нации о том, что Россия потеряла контроль над ополченцами.

"То есть это такое определенное отбеливание Кремля – ​​"боевики плохие, а хорошая Россия их просто не контролирует". Это настолько опасно, просто ужас. Мы столько жертв принесли – и можем тупо все достигнутое потерять", – сокрушается претендент на депутатское кресло и соратница нациста Дмитрия Яроша.

Напомним, в начале июля днепропетровский олигарх Игорь Коломойский назвал происходящее в Донбассе "внутренним гражданским конфликтом", который никем не инспирирован, в том числе "никакой Россией".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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