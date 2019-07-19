Поведение главы государства напоминает куклу-марионетку

Президент Украины Владимир Зеленский не управляет страной самостоятельно, он не принимает решений и вообще им манипулируют. К такому выводу пришел киевский политтехнолог Дмитрий Раимов.

Эксперт прокомментировал в эфире телеканала "NewsOne" короткую видеонарезку недавней рабочей поездки президента в Днепропетровск (декоммунизированный до Днепра), где он пытался разговаривать с разными местными начальниками, но в кадр больше попадал глава его Офиса Андрей Богдан, который в большинстве и давал то указания, то нагоняй.

"Управляет ли страной президент Зеленский? По интервью, которое дал господин (помощник и давний партнер экс-комика по студии "Квартал 95" Сергей) Шефир изданию "Левый берег", по тому, как ведет себя на публичных мероприятиях господин Богдан, мне представляется так, что президент отстранен от управления государством", – считает Раимов.

По словам политтехнолога, а также мнению психологов его агентства и коллег-ученых, просмотревших видеокадры с визитов шестого главы государства по городам и весям, обнаружили такую закономерность – "президент очень часто во время того, как говорит господин Богдан, просто смотрит в пол".

"Это означает только одно: попытка исключить себя из этой ситуации и уйти из нее. То есть он полностью исключается в этот момент. Только одно мое допущение, оно касается того, что президент ничего не может сделать. Я все сведу к одному вопросу: управляет ли страной президент Зеленский?", – задался эксперт вопросом, подытоживая первые месяцы управления страной бывшим артистом.

Напомним, пан Богдан ранее был адвокатом днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, и ряд украинских СМИ считают его смотрящим за Владимиром Александровичем.

