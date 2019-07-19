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На Украине придумали изощренный способ оскорблять россиян

Фото: www.globallookpress.com
В местных кафе не жалуют русскоговорящих людей

Украинские журналисты рассказали о пиццерии в Черновцах, сотрудники которой повесили на входную дверь дерзкий знак – перечеркнутую свинью, которая разукрашена в цвета российского флага. Работники заявили, что принципиально не хотят общаться с клиентами на русском языке, а такой знак – это предупреждение.

"Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и на украинском. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению",

оправдались в пиццерии журналистам издания "Страна.ua".

Представитель кафе не смог объяснить, почему выбрали именно свинью. Как отмечают авторы материала, сотрудники кафе не видят в этом знаке действий, предусмотренных статьей 161 Уголовного кодекса Украины, касающейся разжигания межнациональной розни.

Местные же жители рассказали изданию о том, что в этой части страны всегда проживали представители разных национальностей, в том числе и русские, поэтому русский язык никогда не был там экзотикой. Поэтому, как считают местные, украинские националисты таким образом выражают свое отношение к тем, кто не принимает "насильственную украинизацию".

"Вероятно, собственники данного пиццерийного общепита считают людей с принципиальной политической позицией, настроенных на дружбу, а не вражду с Россией – свиньями, что многое говорит о самих владельцах этого сомнительного заведения", – подытожили авторы материала.

Курс на избавление напоминаний о том, что Украина входила в состав СССР, дал Незалежной экс-президент Петр Порошенко. Так, был принят закон о русском языке. 

Полина ИВАНОВА
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