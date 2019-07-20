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"Просто цирк": украинского министра взбесил некомпетентный Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Политик подписал странный документ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что подписанный Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране является "цирком".

Свои слова Омелян объяснил тем, что заявленная сумма на ремонт занижена втрое и ее не хватит для нормальной реализации указа.

"Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!",

- написал министр на своей странице в Facebook.

Политик уже не в первый раз набрасывается на президента Украины. Ранее он возмутился из-за того, что Зеленский во время выступления разговаривал на русском, несмотря на закон о языке.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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