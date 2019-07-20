"Просто цирк": украинского министра взбесил некомпетентный Зеленский

Нибиру
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
- Нибиру сотрет Новосибирск с лица земли
- Труп на Луне: американцы прошли мимо мертвого гуманоида
310 новости
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что подписанный Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране является "цирком".
Свои слова Омелян объяснил тем, что заявленная сумма на ремонт занижена втрое и ее не хватит для нормальной реализации указа.
"Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!",
- написал министр на своей странице в Facebook.
Политик уже не в первый раз набрасывается на президента Украины. Ранее он возмутился из-за того, что Зеленский во время выступления разговаривал на русском, несмотря на закон о языке.
Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам
Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков