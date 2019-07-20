Хоть так: украинец с чемоданом в руках проплыл до берега России

Нибиру
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Житель Украины находился на борту молдавского сухогруза, но когда он увидел берег России, то решился на отчаянный шаг. Он спрыгнул с чемоданом и вплавь попытался добраться до границы.
Однако, задуманному плану не суждено было сбыться. Гражданина поймала береговая охрана РФ. Оказалось, что украинец был коком судна. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения.
По словам капитана судна, кок находился в "пятидневном запое", передает портал SeafarersJournal.
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