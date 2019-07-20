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Хоть так: украинец с чемоданом в руках проплыл до берега России

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраину призвали вернуться на российский рынок
Гражданин Незалежной попытался сбежать из страны, но ничего не получилось

Житель Украины находился на борту молдавского сухогруза, но когда он увидел берег России, то решился на отчаянный шаг. Он спрыгнул с чемоданом и вплавь попытался добраться до границы.

Однако, задуманному плану не суждено было сбыться. Гражданина поймала береговая охрана РФ. Оказалось, что украинец был коком судна. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения.

По словам капитана судна, кок находился в "пятидневном запое", передает портал SeafarersJournal.

Задержанного экстрадируют на Украину.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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