Хоть так: украинец с чемоданом в руках проплыл до берега России

Гражданин Незалежной попытался сбежать из страны, но ничего не получилось

Житель Украины находился на борту молдавского сухогруза, но когда он увидел берег России, то решился на отчаянный шаг. Он спрыгнул с чемоданом и вплавь попытался добраться до границы.

Однако, задуманному плану не суждено было сбыться. Гражданина поймала береговая охрана РФ. Оказалось, что украинец был коком судна. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения.

По словам капитана судна, кок находился в "пятидневном запое", передает портал SeafarersJournal.

Задержанного экстрадируют на Украину.