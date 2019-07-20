Украину призвали вернуться на российский рынок

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Лидер парии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко призвал вернуть Украину на российский рынок.
По его словам, такой шаг поможет восстановить экономику страны.
"И рынок России для нас важен, и рынок Евросоюза важен, и, пожалуй, самый действенный механизм будет нам восстановить после завершения, надеюсь в скором времени, военных действий в Донбассе, начать восстанавливать экономику, то, что мы делали, когда поехали на переговоры в РФ",
– цитирует Бойко телеканал "112 Украина".
Он добавил, что Киеву нужно увеличить поставку товаров в ЕС и одновременно в Россию. Только это поможет удержать Украину на плаву на мировой арене.
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