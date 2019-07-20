Жуткая действительность: украинцы показали реальный Крымский мост

Бдительные соседи из Незалежной, наконец, открыли миру глаза

"Нарисованный" транспортный переход через Керченский пролив в прямом смысле не дает уснуть провокаторам. Судя по всему, они ночуют на Крымском мосту, чтобы с первыми лучами солнца сделать фото, где нет машин.

Борьбу с ненавистной конструкцией отважно продолжает некая блогерша RoksolanaToday&Крым. Проявив чудеса изобретательности, она раскопала проектное изображение моста и показала шок-контент, сравнив картинку, где есть авто, с недавним снимком – о ужас – пустого перехода. Желчные заметки пользователи давно воспринимают как анекдот.

")))))))))))))))))))))Только что..20 минут назад приехал оттуда...Вы и не поверите какая ооогромная пробка туда))))))))офигеть...можете сейчас посмотреть на Навигатор...От Анастасиевской все красное....бордовое...А до моста ещё...километров 100" – написал один из них под восторженной статьей "Обозревателя".

"Опарыши со свынарни,вам не надоело эту тему месить?Когда в сети море видео реального,вы тут фотки слабоумного существа разглядываете", – отметил выведенный из себя комментатор, предложив посмотреть видео в дневное время.

Так, например, на Youtube-канале Игоря Корсакова есть свежий ролик, где отлично видны автомобили на Крымском мосту.

Как сообщалось ранее, укладка рельсов, соединивших Крым и Кубань, завершена. Железнодорожное движение планируется запустить уже в конце этого года.