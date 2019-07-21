"Второй Чернобыль": Донбасс затопила токсичная вода

Подземные воды из неработающих шахт стали выходить на поверхность и проникать в подвалы жилых домов

Пока на подконтрольной Киеву территории Украины проходят досрочные выборы в Верховную раду, жители Донбасса страдают не только от регулярных обстрелов со стороны ВСУ, но и от настоящего экологического бедствия. Воды из прекративших свою работу шахт поднимаются на поверхность, затапливают огороды и подвалы жилых домов. Особую опасность представляют собой токсичные примеси.

"Мы знаем, что это из-за шахт. У меня в подвале воды по колено. С сыном ее выгребаем, но она потом снова набирается", – цитирует издание "Обозреватель" местного жителя пенсионера Виктора.

Сообщается, что вода затопила и торговый центр "Северный" в Донецке. Уровень подъема воды составил 1,2 метра. Ликвидацией потопа занимались работники местного МЧС.

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак рассказал о причинах наводнения. "До войны, если шахта в Донецкой области закрывалась, то оттуда люди полностью не уходили. Там оставались работники, которые обеспечивали откачку подземных вод", – подчеркнул украинский чиновник.

По его словам, на подконтрольных ополчению территориях Донбасса не работает порядка 30 шахт. Также, заметил он, местные специалисты прекратили откачивать из них воду. Однако Юрий Грымчак был вынужден признаться, что регулярные затопления происходят и на работающих шахтах, расположенных на подконтрольной Киеву земле.

Мониторинговая группа ОБСЕ выпустила отчет, в котором сообщила о 35 шахтах, затопленных грунтовыми водами и не подлежащих дальнейшей эксплуатации. "Особую опасность представляют шахты, которые используются как хранилища отходов", – отмечают специалисты.

Более того, пугают своих читателей украинские журналисты, в советские времена на одной из местных шахт производили эксперимент по радикальному избавлению от метана – устроили подземный ядерный взрыв. В результате образовалась большая пустота с оплавленными стенками. И теперь, считают работники СМИ, радиоактивная вода оттуда может подниматься на поверхность. Последствия такой техногенной катастрофы могут повторить, а то и превзойти последствия катастрофы в Чернобыле.

Однако даже если не брать в расчет эту версию, вода, прошедшая через многие слои почвы и побывавшая в шахтах, является токсичной по меньшей мере для сельского хозяйства. Растения гибнут из-за того, что среда вокруг них оказывается излишне минирализированной.

"В последнее время люди здесь стали чаще болеть. Не знаю, из-за шахты это или нет, но многие грешат именно на нее",

– рассказал житель Енакиево Евгений.

Напомним, украинские власти приняли решение об экономической. торговой и энергетической блокаде Доньасса, чтобы максимально осложнить жизнь простых людей на этих территориях. В частности, Киев надеялся нанести удар по шахтерскому промыслу. Теперь же журналисты на Украине рассказывают своим читателям о том, насколько пагубно на жизнь региона влияют вынужденно заброшенные шахты.