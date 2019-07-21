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Послание США и нарушения: как проходят выборы в Раду. Главное

Фото: www.globallookpress.com
Киев запретил участвовать в процессе российским наблюдателям

На Украине стартовали выборы в Раду. Это первое голосование, где нет ни одного российского наблюдателя. О том, как проходит важное политическое событие для Незалежной в трансляции "Утра". 

11:32. Зафиксированы первые нарушения

В городе Бахмуте (Донецкая область) членов Избиркома поймали за рисованием подписей на пустых бланках, где, по плану, должны будут написаны итоги голосования. 

11.00. Проголосовать пришла и проигравшая Владимиру Зеленскому кресло президента Юлия Тимошенко

"Наша команда, как никто, готова к действиям. У нас есть программа и стратегия развития Украины, и наша команда готова браться за работу немедленно",– заявила она. 

10:30. На фоне "легкого" хаоса свое обращение к гражданам выпустило посольство США. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отметил, что США призывают к "проведению честных выборов". 

"Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединённые Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов", – говорится в опубликованном сообщении в Twitter. 

9:00. По данным Нацполиции Сергей Князев, обстановка на всех избирательных участках спокойная. И это несмотря на то, что 8 участков не открылись. Как отметил глава ведомства, четыре из них в Черниговской области: там в двух изымают документы, в двух спорят четыре члена комиссии. 

"То есть, это политические, а не полицейские вопросы", – цитирует его "Интерфакс-Украина". 

8:30. Киев запретил участвовать в мониторинге российским представителям. Удивительно то, что впервые в истории за ходом политического мероприятия не будут следить и представители из ПАСЕ. После скандала с возвращением РФ в Совет, Украина отозвала приглашение

08:00. В выборах участвуют 24 партии и и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину выберут по партийным спискам, другую – в мажоритарных округах. 


Марина МОНРО
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