Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На друга Зеленского напали из-за помощи Путину

Дмитрий Разумков. Фото: www.globallookpress.com
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков попал в грязный скандал на избирательном участке в Киеве

Между соратником Владимира Зеленского по политической силе и одной из избирательниц на участке для голосования на досрочных выборах в Верховную раду произошла словесная перепалка. Политик заспорил с женщиной о роли "Слуги народа" в жизни Украины.

"Наша политическая сила играет исключительно на интерес нашей страны, и не играет, а работает!",

– заявил Дмитрий Разумков.

"И подыгрывает Путину!", – нашлась бойкая киевлянка. Она решила дать совет лидеру партии "Слуга народа", напомнив, что выборы – это не игра, а государственная деятельность – серьезная работа. "Вы не играйте, а работайте на Украину, а не на Россию", – цитирует издание "Обозреватель" избирательницу.

Напомним, 21 июля на Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду. На место в новом парламенте претендуют множество партий, среди которых политическая платформа Владимира Зеленского "Слуга народа", "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Голос" Святослава Вакарчука, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Оппозиционная платформа – За жизнь", лицом которой стал Виктор Медведчук.

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Превратились в зомби: гибели дятловцев нашли страшное объяснение

К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь

Немцы взбунтовались против главы Еврокомиссии из-за антироссийских санкций

В ФРГ все чаще звучат призывы о прощении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей