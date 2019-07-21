На друга Зеленского напали из-за помощи Путину

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков попал в грязный скандал на избирательном участке в Киеве

Между соратником Владимира Зеленского по политической силе и одной из избирательниц на участке для голосования на досрочных выборах в Верховную раду произошла словесная перепалка. Политик заспорил с женщиной о роли "Слуги народа" в жизни Украины.

"Наша политическая сила играет исключительно на интерес нашей страны, и не играет, а работает!",

– заявил Дмитрий Разумков.

"И подыгрывает Путину!", – нашлась бойкая киевлянка. Она решила дать совет лидеру партии "Слуга народа", напомнив, что выборы – это не игра, а государственная деятельность – серьезная работа. "Вы не играйте, а работайте на Украину, а не на Россию", – цитирует издание "Обозреватель" избирательницу.

Напомним, 21 июля на Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду. На место в новом парламенте претендуют множество партий, среди которых политическая платформа Владимира Зеленского "Слуга народа", "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Голос" Святослава Вакарчука, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Оппозиционная платформа – За жизнь", лицом которой стал Виктор Медведчук.