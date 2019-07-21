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Зеленский шокировал циничным отношением к смерти

Владимир Зеленский во время визита на передовую в Донбассе. Фото: www.globallookpress.com
Журналисты обратили внимание на то, как сухо президент Украины отреагировал на вести о жертвах обстрелов в Донбассе

В результате обстрела со стороны подконтрольных Киеву силовиков в городе Первомайск на территории Луганской народной республики погибла женщина. Еще семь человек, среди которых дети, пострадали.

Огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров 54-я бригада ВСУ. Журналистов возмутило то, как сухо президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нарушение режима перемирия, из-за которого погибла жительница Донбасса.

"У нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины",

– заявил украинский лидер.

Такая формулировка возмутила ведущую программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольгу Скабееву. "Ужас какой!", – написала она на своей странице в Telegram.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, в свою очередь, заметил, что Владимир Зеленский вообще проигнорировал гибель мирной жительницы. "Оля, он про погибшую женщину даже не вспомнил. "Проблема" – это двое подорвавшихся на мине солдат ВСУ (подорвались четыре, двое погибли)", – ответил он Скабеевой.

"Именно это, Саш, ужасает!", – заключила ведущая. Напомним, обстрел Первомайска произошел утром 21 июля. При этом ранее стороны договорились о режиме прекращения огня с дополнительными мерами контроля, передает РИА Новости. Речь идет о публикации приказов о прекращении огня, а также о запрете на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня.

Марина МОНРО
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