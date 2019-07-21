Партия Зеленского победила на выборах в Раду

В парламент страны прошли 5 партий

На Украине появились первые данные экзит-полов выборов в Раду. Отмечается, что победу одержала партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа". За нее проголосовали 42,7% украинцев.

На второй позиции – "Оппозиционная платформа – за жизнь" (12,9%). Партия экс-главы Порошенко набрала 8,8%. Кроме того, в Раду проходит партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" – 8,5%, и партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 6,5%, передает телеканал "112 Украина".

"Сегодня наша партия может расслабиться. Но недолго. Завтра у нас много работы... Много кто спрашивает о досрочных местных выборах. Вам интересно? Хочу сказать: не расслабляйтесь",

– сказал Зеленский.

Политик также добавил, что приглашает Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новой Раде.