Партия Зеленского победила на выборах в Раду

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На Украине появились первые данные экзит-полов выборов в Раду. Отмечается, что победу одержала партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа". За нее проголосовали 42,7% украинцев.
На второй позиции – "Оппозиционная платформа – за жизнь" (12,9%). Партия экс-главы Порошенко набрала 8,8%. Кроме того, в Раду проходит партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" – 8,5%, и партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 6,5%, передает телеканал "112 Украина".
"Сегодня наша партия может расслабиться. Но недолго. Завтра у нас много работы... Много кто спрашивает о досрочных местных выборах. Вам интересно? Хочу сказать: не расслабляйтесь",
– сказал Зеленский.
Политик также добавил, что приглашает Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новой Раде.
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