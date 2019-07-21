Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Партия Зеленского победила на выборах в Раду

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В парламент страны прошли 5 партий

На Украине появились первые данные экзит-полов выборов в Раду. Отмечается, что победу одержала партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа". За нее проголосовали 42,7% украинцев.

На второй позиции – "Оппозиционная платформа – за жизнь" (12,9%). Партия экс-главы Порошенко набрала 8,8%. Кроме того, в Раду проходит партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" – 8,5%, и партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 6,5%, передает телеканал "112 Украина".

"Сегодня наша партия может расслабиться. Но недолго. Завтра у нас много работы... Много кто спрашивает о досрочных местных выборах. Вам интересно? Хочу сказать: не расслабляйтесь",

– сказал Зеленский.

Политик также добавил, что приглашает Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новой Раде.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Превратились в зомби: гибели дятловцев нашли страшное объяснение

К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь

Немцы взбунтовались против главы Еврокомиссии из-за антироссийских санкций

В ФРГ все чаще звучат призывы о прощении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей