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Украинцы нашли способ помешать выдаче паспортов РФ в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
Киев готов ввести национальные санкции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предложил помешать процессу выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

По его мнению, Москва таким решением специально провоцирует Киев и нарушает минские соглашения.

"Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился",

цитирует Данилюка "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что политики в данный момент рассматривают возможность введения национальных санкций.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской областей Украины до 2014-го могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства. В апреле президент России издал указ, который касался лишь жителей ДНР и ЛНР, напоминает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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