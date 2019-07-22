Команда лидера Незалежной получит абсолютное большинство в Раде

Президентская партия "Слуга народа" может рассчитывать на половину мест в украинском парламенте, подсчитали местные СМИ после того, как были обработаны более 20% бюллетеней. Так, соратники лидера Незалежной Владимира Зеленского займут 225 кресел в Раде.

По партийным спискам прошел 121 депутат, чуть меньше по мажоритарным – 104, передает "Украинская правда". Следующей за президенсткой коалицией "Оппозиционной платформе – За жизнь" Юрия Бойко,Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича достается 36 и 6 мест. Замыкающей тройку лидеров "Европейской солидарности" экс-руководителя страны Петра Порошенко – 25 и 2.

Также в парламент проходит "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Партия газовой принцессы получает 25 мест по парламентским спискам и одно – по мажоритарным. И, наконец, не представленная ранее в Раде команда певца Святослава Вакарчука "Голос" – 19 и 2 соответственно. От остальных партий приступят к законотворческой работе девять кандидатов. Им составит компанию 71 самовыдвиженец.

Напомним, в минувшее воскресенье, 21 июля, на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. Список возглавила партия "Слуга народа". За нее проголосовали 42,19% избирателей. Команда зеленского одержала убедительную победу практически во всех областях.

Доверие "Оппозиционной платформе – за жизнь" выразили 12,75% украинцев. "Европейская солидарность" приглянулась 8,7% избирателей. Всего полпроцента ей уступает "Батькивщина". Партия "Голос" набирает 6,41% голосов.

Данные предоставлены ЦИК после обработки 35,51% бюллетеней.