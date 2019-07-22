Действия политика вызывают массовое недовольство

Бывший украинский дипломат Олег Волошин считает, что президент страны Владимир Зеленский выроет себе могилу, если назначит на пост премьер-министра кандидата, нацеленного на сотрудничество с МВФ.

По его мнению, при таком развитии событий от главы Незалежной отвернутся люди и это станет концом его политической карьеры.

"Эти три буквы "МВФ" станут могилой вашего политического рейтинга и вашей политической силы, потому что ничего принципиально хорошего в восприятии простых людей, проголосовавших за Украину, МВФ в страну не принёс",

– сказал Волошин в эфире телеканала "112 Украина".

Экс-дипломат напомнил, что недавно Зеленский анонсировал открытие рынка земли в стране, что фактически означает продажу территории западным компаниям, уточняет РИА ФАН.

На Украине все чаще звучат призывы о прекращении сотрудничества с МВФ. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко в рамках этого вопроса обвинил Украину в "нехватке мозгов", напоминает URA.RU.