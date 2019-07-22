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"Это катастрофа": на Украине после выборов предсказали угрозу миру

Вадим Рабинович. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Гвоздь в крышку гроба": на Украине рассказали о сроках возвращения Крыма
Победа президентской команды, по мнению оппозиционеров - плохой знак

Безоговорочный выигрыш партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на прошедших накануне парламентских выборах – полнейшая капитуляция мира и спокойствия в Незалежной, полагает сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь"Вадим Рабинович.

По его словам, от команды нового президента ничего хорошего ждать не стоит. "Слуга народа", заявил Рабинович, – это "партия войны". Именно она представит абсолютное большинство, прискорбно констатировал он.

"Это катастрофа для мирного будущего Украины",

заключил оппозиционер в беседе с NewsOne, отметив, что Украина погрузилась в "безумие", поскольку выборы проходят без полноценного погружения в избирательный процесс ряда регионов. В частности, Рабинович назвал Донецк, Луганск, Одессу, Херсон, Харьков и Запорожье.  

Накануне жители Незалежной "пересмотрели" состав парламента, в который прошли 5 партий, напоминает "ФедералПресс". Большинство граждан страны отдали свое предпочтение президентской партии "Слуга народа", уточняет "Пятый канал". Далее расположились "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". 

Ксения АНДРЕЕВА
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