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На Украине рассказали о сроках возвращения Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Нашу страну сравнили с Советским Союзом периода упадка

Полуостров вернется в состав Незалежной сразу после того, как Россия прекратит свое существование. К этому ее якобы подталкивает пребывание у власти Владимира Путина. С таким заявлением выступил бывший советский разведчик Юрий Швец.

В интервью украинскому изданию "Обозреватель" бывший сотрудник спецслужб сравнил нынешнюю Российскую Федерацию с Советским Союзом. Крым, по словам Швеца, повторит судьбу прибалтийских республик.

"Никто еще в середине 80-х не мог даже подумать, что Прибалтика станет самостоятельной. Я наблюдал крах СССР изнутри. И если в 1988-м Союз еще мерялся ракетами со США, то через год уже пошел с протянутой рукой просить кредитов. А в августе 91-го рухнул за три дня. Возвращение Крыма связано с умиранием России как большого государства. Каждый день Путина у власти – это гвоздь в ее крышку гроба",

– заявил экс-разведчик.

Фото: www.globallookpress.com

Он также отметил, что терпение русского народа бесконечно. Поэтому, мол, Россия продолжает существование даже несмотря на все проблемы. Свой тезис он подтвердил строками из Лермонтова и Пушкина.

"Готовность россиян терпеть, когда его режут и стригут, легендарна. Недаром писали: "Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ". Или же: "К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь", – уверен Швец.

Украинским наблюдателям остается лишь тешить себя фантазиями о том, что Россия сама собой развалится, а Крым вернется в состав Незалежной. Ведь у самой Украины катастрофически не хватает ресурсов для нормальной жизнедеятельности, не говоря уже о борьбе за оспариваемую территорию.

Андрей ФИЛАТОВ
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