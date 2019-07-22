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"Европейская солидарность" бывшего руководителя Незалежной Петра Порошенко обошла коалицию нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Партия конфетного короля вырвалась вперед.
Правда, только за рубежом. Там партию Петра Алексеевича поддержали 29,55% избирателей. Больше процента ей уступила "Слуга народа", свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех бюллетеней.
Третью позицию у украинцев за пределами страны заняла политическая ячейка музыканта Святослава Вакарчука "Голос".
Напомним, вчера, 21 июля, украинцы участвовали в выборе парламентариев. Обработана половина листков для голосования. Возглавляет список по-прежнему "Слуга народа". Президентская партия набрала 43,5% голосов, уточняет телеканал "360".
В пятерку лучших также входят "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Официальные результаты внеочередных выборов в Раду появятся до 5 августа, отмечает РИА ФАН.
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