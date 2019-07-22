Экс-президент заручился поддержкой избирателей за пределами Украины

"Европейская солидарность" бывшего руководителя Незалежной Петра Порошенко обошла коалицию нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Партия конфетного короля вырвалась вперед.

Правда, только за рубежом. Там партию Петра Алексеевича поддержали 29,55% избирателей. Больше процента ей уступила "Слуга народа", свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех бюллетеней.

Третью позицию у украинцев за пределами страны заняла политическая ячейка музыканта Святослава Вакарчука "Голос".

Напомним, вчера, 21 июля, украинцы участвовали в выборе парламентариев. Обработана половина листков для голосования. Возглавляет список по-прежнему "Слуга народа". Президентская партия набрала 43,5% голосов, уточняет телеканал "360".

В пятерку лучших также входят "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Официальные результаты внеочередных выборов в Раду появятся до 5 августа, отмечает РИА ФАН.